“Levanto readings estate”, martedì appuntamento con lo scrittore Bruno Morchio

Cinque Terre - Val di Vara - È in programma martedì 17 agosto, alle 21.30, in piazza Cavour, il terzo appuntamento con “Levanto readings estate 2021”, la rassegna culturale organizzata dal Comune che offre incontri ed interviste con i protagonisti del mondo letterario. Protagonista della serata un altro autore genovese, Bruno Morchio, che, intervistato dalla bibliotecaria Rossella Trevisan, presenterà al pubblico “Voci nel silenzio: dalla quarantena, Bacci Pagano e gli spettri del passato” (Garzanti editore), un “noir” nel quale il noto investigatore genovese è costretto a condurre una nuova indagine praticamente da casa a causa della pandemia in corso e delle misure restrittive applicate agli spostamenti delle persone. La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessaria la prenotazione presso l’ufficio turistico di piazza Cavour, sulla piattaforma on line “Eventbrite”, sulla pagina Facebook della biblioteca “Vinzoni” o alla mail biblioteca@comune.levanto.sp.it. Si accede con “Green pass” e documento d'identità, e nel rispetto di tutte le norme anti-Covid-19.