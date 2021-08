“Levanto readings estate”, lunedì focus su Franco Battiato con Fabio Zuffanti

Cinque Terre - Val di Vara - Ruota attorno alla figura e alle canzoni di Franco Battiato il quarto appuntamento con “Levanto Readings 2021”, in programma lunedì 23 agosto, alle 21.30, nella Loggia medievale di piazza del popolo. La rassegna culturale (organizzata dalla biblioteca civica “Vinzoni”), che propone incontri ed interviste con i protagonisti del mondo letterario, avrà infatti come ospite Fabio Zuffanti, scrittore e musicista genovese e autore di tre biografie dell’artista siciliano: “Battiato, la voce del padrone” (Arcana editore, 2018), “Franco Battiato: tutti i dischi e tutte le canzoni dal 1965 al 2019” (Arcana, 2020), e “Segnali di vita: la biografia de ‘La voce del padrone’ di Franco Battiato” (Baldini e Castoldi, 2021).



Nell’incontro levantese, condotto dalla bibliotecaria Rossella Trevisan, Zuffanti, che è considerato uno dei maggiori conoscitori delle vicende professionali e umane di Battiato, presenterà il suo ultimo lavoro incentrato sul musicista, ma ripercorrerà anche le tappe e gli eventi più significativi dell’intera vita professionale e privata del protagonista dei tre volumi. La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessaria la prenotazione presso l’ufficio turistico di piazza Cavour, sulla piattaforma on line “Eventbrite”, sulla pagina Facebook della biblioteca “Vinzoni” o alla mail biblioteca@comune.levanto.sp.it Si accede con “Green pass” e nel rispetto di tutte le norme anti-Covid-19.