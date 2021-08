“Levanto Readings Estate”, venerdì 6 agosto un incontro con lo scrittore Beppe Mecconi

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo la pausa imposta lo scorso anno dall’emergenza pandemica e un rinvio lo scorso luglio del primo appuntamento del programma 2021 per maltempo, riprende le sue serate alla Loggia medievale di piazza del Popolo “Levanto Readings Estate”, la rassegna di incontri letterari organizzata dal Comune di Levanto attraverso la società “Biblion” che gestisce la biblioteca civica “Vinzoni”.

La prima serata del cartellone di quest'estate vede protagonista lo scrittore lericino Beppe Mecconi, che venerdì 6 agosto, alle ore 21.30, presenterà i suoi due ultimi volumi: “Il manoscritto di Laneghé: cronache dal Golfo” (edito da Gammarò nel 2020) e “Laneghé, isola del Mare Tenebroso” (pubblicato nel 2021 dall’editore Töpffer).

Durante la serata, Mecconi, regista, illustratore e sceneggiatore, dialogherà con Rossella Trevisan accompagnando il pubblico in un viaggio fantastico tra personaggi e isole immaginari.

La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessaria la prenotazione presso l’ufficio turistico di piazza Cavour, sulla piattaforma on line “Eventbrite”, sulla pagina Facebook della biblioteca “Vinzoni” o alla mail biblioteca@comune.levanto.sp.it.