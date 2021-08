'Kanu, piccoli idilli', un racconto africano a Bonassola

Cinque Terre - Val di Vara - Venerdì 6 agosto alle ore 21.30 in Piazza Bertamino a Bonassola, nell'ambito del Festival Nuove Terre, appuntamento con 'Kanu, piccolo idilli', con Bintou Ouattara, accompagnamento musicale di Kady Coulibaly e Souleymane Diabate, regia Filippo Ughi.

Kanu (“amore” in lingua bambarà) è la trasposizione teatrale di un racconto africano, di un immaginario simbolico e di una sensibilità poetica legata a una cultura antica e misteriosa, dove il destino dell'uomo si compie in simbiosi con le forze della natura e il potere occulto della parola. Una cultura spesso ignorata che bussa alle nostre porte con la sua straripante vitalità, la sua voglia di raccontarsi, il suo orgoglio e la sua eleganza.

Una vecchia, un vitello, un segreto, un re, una ragazza, un mercante, una magia, una regina e una famiglia troppo numerosa; l'amore, gli antenati, grasso di toro, viaggi, tabù, gioielli ashanti, marabutti, indovini, ippopotami e coccodrilli raccontati con tratti di fine umorismo e paradossale comicità da un gruppo di griot del Burkina Faso al suono di gangan, bara e calebasse. La leggenda della nascita del fiume Niger procede al ritmo regolare e disteso della kora, il canto ci culla nell'attraversarlo, le anse e le svolte improvvise sono incarnate da Bintou Ouattara con una narrazione sempre sorprendente e luminosa tipica dei cantastorie d'Africa.



Segue 'Notte con l'artista'. Prenotazione fortemente consigliata, i posti sono limitati. Ingresso libero.



Info e prenotazioni: 3714612350 prenotazioni@officinepapage.it