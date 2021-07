'Il pranzo di Babette', alle Summer Nights una serata di musica e parole

Cinque Terre - Val di Vara - Proseguono le Summer Nights a Brugnato 5Terre Outlet Village sabato 24 luglio, a partire dalle 21.00, con la serata dedicata a Il Pranzo di Babette, il racconto di Karen Blixen da cui fu tratto il celebre film premiato con l’Oscar come miglior film straniero nel 1988. In occasione del terzo appuntamento della rassegna l’attore, autore e regista teatrale Roberto Alinghieri leggerà alcuni divertenti passaggi del libro, intervallato dalla musica live di Stefano Cabrera (violoncello e tastiere) e Flavia Barbacetto (voce), che eseguiranno brani che hanno fatto la storia della musica italiana di Mina, Giorgio Conte, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e molti altri.



Rimanendo in tema gastronomico, ad introdurre la serata, a partire dalle 20.30, lo scrittore, giornalista e cartoonist Davide Besana - celebre per i suoi fumetti di vela - presenterà al pubblico di Brugnato “Prezzemolo e vecchi nervetti”, vero e proprio manuale di cucina pubblicato da Edizioni Cinque Terre, che raccoglie 108 ricette disegnate a mano con la tecnica dell’acquerello per chi vuole mangiare bene, cucinando in allegria.



Continuano inoltre le imperdibili occasioni dei Summer Sales, con la possibilità di fare shopping con riduzioni fino al 70% sul prezzo outlet.



Per assistere agli eventi, tutti a ingresso libero e gratuito, sarà sufficiente ritirare presso l’infopoint di Brugnato 5Terre Outlet Village un ticket che darà diritto ad un posto nella platea, con il quale poter accedere all’area dello spettacolo. Una semplice procedura che permetterà di garantire il distanziamento interpersonale tra gli spettatori ed il rispetto di tutte le norme di sicurezza che regolano, in questa fase, lo svolgimento degli spettacoli all’aperto.