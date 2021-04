"Humans fo Cinque Terre", vola il crowdfounding

Cinque Terre - Val di Vara - Stati Uniti, Canada, Australia, persino il Regno Unito della Brexit: gli ordini del libro e dei prodotti degli "Umani delle Cinque Terre" continuano a piovere da mezzo mondo sulla piattaforma di Kickstarter, a conferma che c'è ancora una parte di mondo che preferisce l'autenticità fisica degli abitanti veri ai cartoni della Pixar ambientati a Portorosso.

La campagna di finanziamento ha superato i 1.500€ raccolti, oltre il 60% dell'obiettivo prefissato, in appena 20 giorni.

"Paradossalmente, l'unico posto da cui non stanno arrivando ordini sono proprio le Cinque Terre" scherzano, ma non troppo, i due autori. "Siamo gli umani delle Cinque Terre": è questo il refrain del video di promozione del progetto "Humans of Cinque Terre", che raccoglie cinquanta storie e cinquanta ritratti dai cinque villaggi. Diapositive vive e vivide di un pezzo di mondo che cambia forse più lentamente di altri, ma la cui anima è necessario preservare.



È ancora comunque possibile sostenere il progetto tramite la piattaforma "Kickstarter" a questo link: https://www.kickstarter.com/projects/mitilanti/humans-of-cinque-terre



Con un sistema di donazioni crescenti, i sostenitori potranno assicurarsi in anteprima una copia autografata del prezioso volume fotografico, delle litografie esclusive e altre ricompense pensate appositamente per supportare il progetto.

"Humans of Cinque Terre" è il frutto di una meticolosa raccolta artigianale, durata più di due anni, delle storie di chi è nato o ha scelto di vivere, lavorare, amare in questo tratto di costa unico al mondo.

Il progetto è stato ideato e promosso dall'associazione di promozione sociale dei Mitilanti, e ha ottenuto un contributo della Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Cultura in Movimento”, volto a promuovere iniziative nelle arti visive e performative per la valorizzazione dell’identità culturale del territorio.



Le interviste sono state sbobinate "in presa diretta" da Filippo Lubrano, giornalista e poeta del collettivo con la maglia a righe spezzino, mentre i ritratti originali sono del fotografo Andrea Luporini.

Il progetto, che si ispira esplicitamente alla celebre e fortunata esperienza di "Humans of New York", è disponibile nella doppia versione italiana e inglese, con proof-reading a cura di Amy Inman, americana ormai parte integrante della comunità di Riomaggiore.