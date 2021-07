"Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" a Deiva Marina

Cinque Terre - Val di Vara - Il mercato di qualità più famoso d’Italia dell’originale Consorzio de 'Gli Ambulanti di Forte dei Marmi' e le sue “boutique a cielo aperto” tornano domenica 18 luglio a grandissima richiesta nel Levante Ligure nel rispetto scrupoloso di tutte le indicazioni di sicurezza. Lo spettacolo del meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore - è atteso domenica 18 luglio a Deiva Marina nella tradizionale location di Via XX Settembre. Dunque, un appuntamento, in collaborazione con la Pro Loco di Deiva, da non perdere assolutamente per i tanti fans dell’originale Consorzio della zona, con un mercato di qualità che sarà come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.