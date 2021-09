"Genova celebra il jeans ma dimentica le sue origini in Val di Vara"

Cinque Terre - Val di Vara - Che le origini del tessuto che poi sarebbe diventato per gli yankee "blue jeans", il blue di Genova, risiedano nella valli spezzine lo sanno anche a Genova, ma spesso lo dimenticano. All'ombra della Lanterna c'è una pala d'altare (se la memoria non ci inganna) del '600 dipinta su un drappo di canapa blu, intrecciata con lino, ed è noto e assodato che provenisse dallo Spezzino. Ci sono gli abiti delle donne della bassa Val di Vara e di Biassa al Museo Etnografico della Spezia, a testimoniare quelle origini. Eppure la città, tranne una mostra di una ventina d'anni fa, non ha mai rivendicato questa paternità, lasciandola alla Matrigna: prima per il semplice fatto che non avrebbe potuto (non si poteva avere nemmeno il porto, ricordate?), poi perché l'importanza economica e sociale di Genova nei rapporti col Nuovo mondo era incomparabile con quella delle valli spezzine.

Oggi però l'argomento ritorna di estrema attualità con la mostra che il comitato "Genova Jeans" ha organizzato nel capoluogo ligure dal 2 al 6 settembre, con l'intenzione di portare avanti il progetto anche nel futuro.

Insomma: Genova rimarca la paternità del nome e accetta di buon grado di propagandare anche l'invenzione del tessuto più diffuso al mondo. Eppure, nonostante l'America si chiami così per via di Amerigo Vespucci, nessuno negli ultimi secoli sostiene che a scoprire il nuovo continente non sia stata effettivamente Cristoforo Colombo...



A notare l'inghippo non c'è però solo CDS. “Mentre a Genova si preparano per una grande mostra ed eventi per esaltare il ruolo avuto dalla città della Lanterna nel mondo dei jeans - esportati in America come indumento di lavoro portuale a metà dell'Ottocento - noi delle due valli del Magra e del Vara, ne dovremmo esaltare le origini che in buona parte partono proprio da qui”. Lo afferma l'ex presidente del Parco di Montemarcello Pietro Tedeschi che durante il suo mandato ha promosso diverse iniziative sulla riscoperta della nascita del capo iconico che affonda le sue origini nel nostro territorio.

“Non molti sanno che nel Settecento nelle due valli si produceva la canapa – spiega ancora Tedeschi - e che questa veniva lavorata con i mulini ad acqua della Val di vara, soprattutto a Val di Pino, ma anche in Val di Magra come denota anche l'etimologia del borgo di Canepari. La canapa veniva battuta e trasformata in tela che veniva poi colorata con un blu naturale e ulteriormente cardata con acqua per renderla più morbida e scolorita”.



Tedeschi, che nella sua presidenza si è speso molto per il recupero del sommerso storico del territorio del Parco, sottolinea ancora: “Questa tela veniva poi scambiata con il sale, allora monopolio della Repubblica genovese. Era la tela di Genova che poi al di là dell'Atlantico diventerà jeans. Ora credo che il ripristinare qualche mulino potrebbe essere interessante sia in termini di recupero che soprattutto di immagine. Perché – propone - non pensare ad un museo del jeans coinvolgendo le grandi marche? Potrebbe essere una grande risorsa per la Val di Vara, ma anche per tutto il nostro territorio. Sottolineo - conclude l'ex presidente - che Genova nelle sue manifestazioni sul jeans si è naturalmente dimenticata di ricordare le origini della tela, che in buona parte passano per il nostro territorio, ma dimenticavo siamo ai margini della regione”.