"Caro Lucio Dalla", Roberto Alinghieri recita il Maestro

Cinque Terre - Val di Vara - Proseguono le Summer Nights a Brugnato 5Terre Outlet Village sabato 17 luglio a partire dalle 21 con lo spettacolo "Caro Lucio Dalla". Una serata speciale in cui saranno protagonisti i versi scritti dall’indimenticato cantautore bolognese, uno dei più innovativi e versatili interpreti della canzone italiana e la magia della sua musica, un vibrante caleidoscopio di ritmi e stili differenti, dal blues al rock, dal soul al rythm & blues. A salire sul palco dell'Outlet Village l’attore, autore e regista teatrale Roberto Alinghieri (voce recitante) accompagnato dalla musica di Pietro Sinigaglia (voce e corno francese), Gloria Clemente (pianoforte, tastiere e voce), Davide L’Abbate (chitarre), Andrea Cozzani (basso elettrico) e Paolo Meneghini (batteria).



Ad introdurre la serata, a partire dalle 20.30, Roberto Alinghieri illustrerà al pubblico di Brugnato “Vite Immaginate – Storie di scrittori e scrittrici”, una raccolta di racconti - edita da Edizioni Cinque Terre che riunisce dieci grandi autori italiani nella sfida di descrivere un momento particolare della carriera o della vita di dieci Maestri della letteratura internazionale. Continuano inoltre le imperdibili occasioni dei Summer Sales, con la possibilità di fare shopping con riduzioni fino al 70% sul prezzo outlet. Per assistere agli eventi, tutti a ingresso libero e gratuito, sarà sufficiente ritirare presso l’infopoint di Brugnato 5Terre Outlet Village un ticket che darà diritto ad un posto nella platea, con il quale poter accedere all’area dello spettacolo. Una semplice procedura che permetterà di garantire il distanziamento interpersonale tra gli spettatori ed il rispetto di tutte le norme di sicurezza che regolano, in questa fase, lo svolgimento degli spettacoli all’aperto.