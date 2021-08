"A Devina Kumedia. L'Infernu", i Burbugiun ritornano sul palco. Domenica appuntamento a Casale

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo due anni di assenza tornano i Burbugiun, gruppo amatoriale dialettale creato da Luciano Bonati. Anche se in formato ridotto sarà proposto l'Inferno di Dante in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo poeta. Un modo non rituale per ricordare insieme a Dante le tante persone scomparse a causa della pandemia. A loro sono dedicati i quattro appuntamenti in programma a partire da domenica 8 agosto a Casale di Pignone. Dalla Val di Vara il gruppo si trasferirà in città passando per Sant'Anna, sulle alture della Spezia, nel segno della solidarietà. Conclusione a Vezzano Ligure nel quartiere di Sarciara.



Il programma



CONSORZIO IL CIGNO

"A DEVINA KUMEDIA. L'INFERNU"

di Luciano Bonati

L'INFERNO DI DANTE ALLA MANIERA DEI BURBUGIUN



In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri il gruppo dialettale amatoriale dei Burbugiun di Pignone dedica al sommo poeta una libera interpretazione dell'Inferno nei dialetti della Val di Vara e delle Cinque Terre.



- Domenica 8 agosto 2021 - ore 21.00 Casale di Pignone

In collaborazione con Pro Loco di Pignone



- Domenica 22 agosto 2021 - ore 21.15 La Foce della Spezia - S. Anna Hostel

In collaborazione con S. Anna Hostel



- Giovedì 26 agosto 2021 - ore 21.00 La Spezia - loc. Ruffíno Area a mare

In collaborazione con Borgata Ruffino - S.Bartolomeo



- Mercoledì 1 settembre 2021 - ore 21.00 Sarciara di Vezzano Ligure Piazzetta c/o Centro Sociale

In collaborazione con Comune di Vezzano Ligure



Info: Luciano Bonati (celi. 338 1735591) Silvano Zaccone (celi. 347 4657039)

"Dedicato alle persone che non ci sono più, ma che vivono nei nostri cuori"