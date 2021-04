Ztl, a Levanto limitazioni al traffico nel centro durante i week-end e le festività

Cinque Terre - Val di Vara - Scattano a fine mese le limitazioni al traffico veicolare nel centro di Levanto. Da venerdì 30 aprile a lunedì 31 maggio è infatti attiva la Ztl (“Zona a traffico limitato”) nel cuore del paese, con ingresso da via Jacopo (dall’incrocio con via Zoppi). Le limitazioni entrano in vigore ogni sabato (o giorno prefestivo) alle 14 e proseguono fino alle 7.30 del lunedì seguente (o del giorno successivo ad una festività). Durante questo periodo temporale possono avere accesso alla Ztl solamente i veicoli autorizzati. Tutti gli altri mezzi devono svoltare alla fine di via Rimembranza su via Zoppi e poi

immettersi nel tratto finale di corso Italia non soggetto alla Ztl per tornare verso l’incrocio con corso Roma. Confermate le limitazioni in vigore 24 ore al giorno per tutti i giorni e per tutto l’anno, invece, all’interno della Ztl che comprende l’ultimo tratto di via Jacopo (a partire dall’incrocio con via San Rocco), via Dante, piazza Staglieno (fino all’incrocio con corso Italia) e corso Italia (da piazza Staglieno all’incrocio con via Cairoli).