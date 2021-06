Vigili del fuoco e Polizia si preparano per scenari fluviali e alluvionali a Stadomelli

Cinque Terre - Val di Vara - Nei giorni scorsi, nel fiume Vara, in località Stadomelli, nel comune di Rocchetta Vara, si è tenuta una esercitazione congiunta tra personale sommozzatore, SAF e SFA dei Vigili del Fuoco e sommozzatori della Polizia di Stato.

L'esercitazione ha previsto l'esecuzione di procedure di intervento in scenari fluviali e alluvionali, consentendo il confronto tra i due corpi dello Stato ed un reciproco arricchimento operativo finalizzato alla migliore gestione di interventi complessi in ambito acquatico.