Vendita abusiva in spiaggia, sequestrati quaranta teli e sette ombrelloni

Cinque Terre - Val di Vara - Continuano i controlli dei Carabinieri di Levanto finalizzati a contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita ambulante in spiaggia, vietata da una legge regionale.

Stamattina i militari levantesi hanno sequestrato 40 teli da mare e 7 ombrelloni: la merce veniva abbandonata da due venditori ambulanti che alla vista dei militari si davano a precipitosa fuga a piedi dileguandosi per evitare la sanzione.

Successivamente, un uomo originario del Senegal, classe 1986, è stato fermato perché in possesso di merce (numerosissime collane e bracciali) che mostrava per la vendita lungo la spiaggia, in assenza di alcun tipo di autorizzazione. I carabinieri hanno così proceduto al sequestro della merce e al venditore ambulante, oltre alla sanzione, è stato intimato di allontanarsi da Levanto per 48 ore così come previsto dal Daspo urbano.