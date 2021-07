Varese Ligure, donna colpita da un ordine di carcerazione. Accompagnata a Pontedecimo

Cinque Terre - Val di Vara - I carabinieri di Varese Ligure, all’alba di oggi, hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Genova nei confronti di una donna 47enne residente in alta Val di Vara, sottoposta all’affidamento in prova ai servizi sociali e convivente di un uomo già arrestato alcuni giorni fa, sempre dai militari dell'alta val di Vara, a sua volta sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento è scaturito a seguito delle molteplici violazioni alle prescrizioni connesse al beneficio accertate e puntualmente segnalate all’Autorità Giudiziaria. La donna è stata rintracciata dai militari presso la propria abitazione e poi accompagnata presso il carcere femminile di Genova Pontedecimo.