Vandalizzato il parco giochi di Riccò, l'amarezza del sindaco Figoli

Cinque Terre - Val di Vara - E' il buongiorno del sindaco Loris Figoli a Riccò del Golfo dopo che, nottetempo, la recinzione del parco giochi è stata abbattuta da ignoti. "Con il dispiacere per atti vandalici che sono di certo un segno di vendetta: contro di me che chiedo più rispetto per le cose di tutti? Contro il Signor Luciano che cura gratuitamente il parco? Contro mio padre, che in un momento in cui non avevamo disponibilità economica, mi consentì di usare il mio regalo di compleanno per comprare ciò che non potevamo permetterci come ente?! Contro bambini e famiglie che hanno diritto al loro spazio?!".