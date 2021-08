Turisti alle Cinque Terre, il livello di guardia resta alto

Cinque Terre - Val di Vara - Mantenere alta la guardia sino all'ultimo. E' quello che il prefetto Maria Luisa Inversini ha chiesto ai vertici delle forze dell'ordine, ai sindaci di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso e a rappresentanti di Rfi e Trenitalia al termine della riunione che si è svolta nel pomeriggio di ieri in merito alle situazioni di affollamento denunciate sulla linea ferroviaria delle Cinque Terre e nei borghi.



Nel corso dell’incontro, è stato fatto il punto sull’afflusso di viaggiatori sui treni e nelle stazioni dei borghi e si è preso atto che, anche a seguito delle intese raggiunte nella riunione del 30 luglio scorso, Trenitalia ha potenziato personale e mezzi al fine di una più equilibrata distribuzione dei viaggiatori per garantire il più possibile il rispetto del distanziamento sociale.

L'azienda di trasporto ha comunicato che sulla tratta interessata solo due volte è stata attivata l’apposita procedura che prevede l’invio di un treno aggiuntivo in caso di sovraffollamento.

Per quanto riguarda le stazioni, caratterizzate dai noti problemi infrastrutturali, Rfi ha assicurato che, nel quinquennio, saranno ultimati i lavori di miglioramento secondo priorità di intervento in corso di definizione, con particolare riguardo a Vernazza e Manarola, e sarà rifatto l’impianto di videosorveglianza.

In queste settimane la Polfer ha potenziato i servizi sia sui treni che nelle stazioni, in particolare quella della Spezia, identificando oltre 4.000 persone.



In conclusione il prefetto ha chiesto espressamente che tali misure di salvaguardia non vengano abbassate nonostante il prevedibile calo dell’utenza, e all’Arma dei Carabinieri di continuare a coordinarsi con le Polizie locali per una più efficace opera di vigilanza nei borghi.