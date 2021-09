Turista tedesca inciampa sul sentiero e si ferisce al volto. Trasportata al Pronto soccorso

Cinque Terre - Val di Vara - Il Soccorso Alpino Liguria e i Vigili del fuoco si sono attivati questo pomeriggio per un intervento di soccorso sul sentiero che da Monterosso porta a Vernazza.

Una donna tedesca in vacanza con la famiglia poco prima dell’abitato di Vernazza è inciampata e la caduta le ha causato un doloroso trauma facciale. La donna è stata raggiunta medicata e trasportata con barella portantina fino all’ambulanza della Pubblica assistenza di Vernazza per il successivo trasferito presso il pronto soccorso.