Turista straniero in difficoltà sul sentiero nei pressi di Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato e del distaccamento volontario di Levanto, sono intervenuti nel comune di Levanto in località Colla dei Bagari per soccorso a persona su sentiero.

L'allarme dato da alcuni passanti, segnalava la presenza di un turista straniero in difficoltà sul sentiero 573C che unisce la località Colla dei Bagari e l'abitato di Levanto.

Le squadre, intervenute sul posto con 10 unità, utilizzando personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e una barella da soccorso su sentiero, provvedevano al recupero ed al trasporto dell'infortunato.

Sul posto presente il personale del Soccorso Alpino e i sanitari del 118 con la Croce Verde di Levanto.