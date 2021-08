Trovato con un chilo di hashish a Levanto: arrestato

Cinque Terre - Val di Vara - E' stato trovato con più di un chilogrammi di hashish che avrebbe poututo fruttargli fino a 15mila euro stando alla stima fornita dai carabinieri. I piani di 23enne però sono saltati perché ieri sera è stato arrestato a Levanto, dove lavora stagionalmente e risiede, dopo che i militari lo hanno notato per il suo atteggiamento sospetto.



Il giovane è stato notato in una zona appartata del centro abitato di Levanto. Al momento dell'identificazione sembrava tutto tranquillo se non per il suo strano “nervosismo” mostrato sin dai primi momento del controllo. "Questa sua agitazione non è passata inosservata ai militari - si legge in una nota - ed infatti è stato oggetto di un’ulteriore ed approfondita verifica che ha consentito così di confermare i sospetti:il 23enn, nelle tasche dei suoi pantaloni aveva nascosto un pezzo di hashish dal peso di 12 grammi, ben confezionato e pronto anche per essere eventualmente ceduto a terzi".



"I carabinieri, hanno ritenuto opportuno, visto anche l’atteggiamento preoccupato del giovane, di effettuare un controllo all’interno del domicilio che non condivide con nessun’altro - si legge ancora nella nota -. Nel suo appartamento, a seguito della perquisizione, sono stati trovati 11 “panetti” di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, tutti ben confezionati e sigillati. Un considerevole quantitativo, considerando che il suo peso è stato quantificato in un kilo e 150 grammi. Nella sua stanza da letto, oltre allo stupefacente è stato rinvenuto il classico occorrente per suddividere, pesare e confezionare le singole dosi, quindi un bilancino elettronico di precisione, una pistola “colla a caldo” e i relativi involucri da ricavabili dal cellophane."



Il giovane aveva disponeva anche 370 euro in contanti, anch’essa sequestrata, come del resto tutto il materiale, perché ritenuta provento attività di spaccio.

"I carabinieri, avendo rinvenuto un considerevole quantitativo di stupefacente, nonché il materiale per il suo confezionamento, hanno arrestato il giovane con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio - si legge ancora nella nota -. In prima mattinata è stato accompagnato in carcere della Spezia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La vendita della droga sul mercato avrebbe potuto fruttare sino a 15mila euro".