Cinque Terre - Val di Vara - È operativo sull’area dell’incendio divampato ieri a Framura anche il terzo elicottero, attivato da Regione Liguria per cercare di contenere il fronte del fuoco. Prosegue anche il lavoro dei due canadair e, da terra, dei vigili del fuoco e dei volontari dell’antincendio boschivo della Spezia.

Le tre famiglie che erano state evacuate in via precauzionale, per un totale di sette persone, rimangono ancora fuori dalle loro abitazioni. Allontanati anche gli ospiti di un agriturismo della zona.

“Stiamo monitorando con grande attenzione l’evolversi della situazione – affermano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – con il fronte del fuoco, ormai molto esteso, che rende complesse le operazioni, coordinate dalla sala operativa unificata permanente di Regione. La risposta del nostro sistema della Protezione civile è importante, con l’impiego di personale da terra, sia volontari che Vigili del Fuoco, e con il coordinamento in volo degli elicotteri regionali insieme ai due canadair messi a disposizione dal Dipartimento nazionale”.

Al momento non risultano altre situazioni di criticità relative ad incendi sul territorio ligure.