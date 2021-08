Tampona un'auto e scappa: rischia la sospensione della patente per cinque anni

Cinque Terre - Val di Vara - Ieri notte i Carabinieri della Stazione di Borghetto Vara hanno denunciato per omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale un 40enne di Beverino.

Poco prima i militari erano intervenuti lungo la SP 38, a seguito di un tamponamento che aveva visto coinvolti due mezzi: una Peugeot 308 ed un’Audi A3. Il conducente dell’Audi, dopo aver tamponato l’altra macchina, aveva provato ad allontanarsi ma aveva dovuto abbandonare il mezzo, non più in grado di marciare. I militari si sono sincerati delle condizioni del conducente della Peugeot, che è poi stato trasportato in ospedale dal 118 per una sospetta lussazione, dopodiché sono andati a cercare il conducente datosi alla fuga e lo hanno rintracciato a casa. L’uomo, che annovera precedenti episodi di guida in stato di ebbrezza, è stato denunciato per omissione di soccorso. Gli è stata inoltre ritirata la patente ed ora, oltre al procedimento penale, rischia la sospensione della patente di guida sino a cinque anni. L’auto è stata sequestrata.