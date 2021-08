Stadomelli, i Carabinieri identificano e allontanano 32 persone con tende e barbecue

Cinque Terre - Val di Vara - I Carabinieri della compagnia della Spezia, nel fine settimana di Ferragosto, hanno attuato una serie di controlli per contrastare i fenomeni di mala movida e comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica.

Nella mattinata di sabato, avuta notizia di alcune persone che intendevano accamparsi e trascorrere il week end lungo le sponde del Vara a Stadomelli di Rocchetta di Vara, 13 militari della compagnia della Spezia, con l’ausilio della Stazione Carabinieri forestale di Borghetto, hanno eseguito il controllo: alcuni nuclei familiari avevano effettivamente montato tende e barbecue per trascorrere il Ferragosto in quella zona.

Sono state identificate 32 persone, che sono state invitate a smontare le tende e i barbecue in quanto si trovavano all’interno dell’Area protetta dell’ente parco. I campeggiatori non sono stati sanzionati in quanto hanno potuto dimostrare la propria buona fede, essendo assenti cartelli informativi.



Il controllo ha comunque permesso di prevenire il rischio di incendi.