Sradicano piante protette, seicento euro di multa

Cinque Terre - Val di Vara - Seicento euro di multa per aver sradicato delle piante protette. A finire nei guai sono due uomini, albanesi residenti nell'Imperiese, pizzicati ieri dai carabinieri forestali mentre stavano caricando su un furgone 1 metro cubo di cespugli di Euphorbia Spinosa sradicati dal bosco nelle vicinanze.I fatti sono accaduti ad Agnola, nel Comune di Carro, nelle aree limitrofe alla strada comunale dove i carabinieri sono intervenuti a seguito di segnalazione.

"È quindi scattato il sequestro amministrativo del materiale vegetale e la sanzione amministrativa di 600 euro per violazione alla Legge Forestale Regionale - si legge in una nota -. Il materiale vegetale prelevato abusivamente in natura è destinato ad alimentare il mercato del verde per scopi ornamentali, le cui lavorazioni avvengono per lo più nel ponente ligure. Analoghe attività illecite sono già state individuate e sanzionate altre volte negli anni precedenti".