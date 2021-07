Spiagge a rischio frana piene di bagnanti: 36 denunce

Cinque Terre - Val di Vara - Trentasei denunce, quindici sono a carico di altrettanti minorenni che saranno segnalati alla Procura dei minori di Genova. E' il bilancio della maxi azione congiunta condotta dai Carabinieri e dalla Capitaneria di Porto e la Polizia locale di Lerici che hanno eseguito dei controlli mirati sulle spiagge di Lerici con una particolare attenzione alla seconda e alla terza spiaggia del litorale San Giorgio.

Quell'area è nota per la sua pericolosità a causa della fragilità della zona ad altissimo rischio frane. Un'area talmente delicata e da monitorare che a suo tempo ha spinto l'amministrazione lericina, tramite il sindaco, e la stessa capitaneria a redigere due ordinanze ben precise che sanciscono il divieto di sosta e balneazione in quelle aree. Ed è così che nella giornata di ieri è scattato il maxi dispositivo.

Carabinieri e Capitaneria hanno raggiunto le zone indicate scovando 36 persone, come detto poi denunciate, perché non hanno voluto rinunciare ad una giornata di mare in una zona ritenuta pericolossissima. La presenza delle divise, inoltre ha fatto desistere altri giovanissimi che volevano comunque raggiungere la zona. Tra i 15 minorenni denunciati, tre di loro avevano raggiunto la zona con una canoa.

La violazione delle due ordinanze comporterà nei confronti dei trasgressori, l’applicazione dell’art. 650 del codice Penale, per inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene e per cui è previsto l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.

I controlli di ieri si sono estesi anche nella zona di Maralunga e quella in porto dal varco di accesso nei pressi dello stabilimento balneare “Ciccillo a mare”.

In una nota dei carabinieri si legge: "Il fenomeno della presenza di bagnanti che ignorano i divieti di accesso dovuti al rischio di frane è una situazione che si presenta ciclicamente ogni anno a Lerici, arginata dai controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine. Nel corso dell’attuale stagione balneare le attività di controllo preventivo, per scongiurare disgrazie, continueranno senza sosta, nella speranza che il buon senso prevalga e non vengano più effettuati accessi nelle zone interdette".

L'appello alla sicurezza si rinnova anche da parte della Capitaneria: "Si ricorda infine che, per il pericolo del movimento franoso, lungo tutta la fascia costiera del Circondario Marittimo della Spezia sono numerosi i siti interdetti a partire dal Comune di Framura e fino al Comune di Ameglia; l’elenco delle zone di mare completo, dove vigono prescrizioni e divieti per specifici tratti di costa, è riportato nell’Ordinanza n. 72 del 04.05.2021 della Capitaneria di Porto della Spezia e visibile sul sito internet della Guardia Costiera della Spezia nella parte riguardante Ordinanze/Avvisi".