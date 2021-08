Sosta 'selvaggia', multe e rimozioni a Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Monterosso con una nota comunica che, "a causa dell'intensità di traffico che si sta verificando e che porta ad una costante e 'selvaggia' sosta di auto soprattutto in condizioni di pericolosità (come ad esempio la sosta in curva) la Polizia Locale sta provvedendo a limitare questi comportamenti spiacevoli non solo attraverso sanzioni, ma anche con rimozione forzata di autoveicoli. Si invitano pertanto gli utenti al rispetto delle norme del codice stradale per garantire la sicurezza e la circolazione di tutti".



"Sono quotidianamente svariate le segnalazioni che ci giungono e che richiedono l’intervento della Polizia Locale, il rischio di incidenti si è scongiurato diverse volte e dopo giornate di intenso sanzionamento si è ritenuto inevitabile richiedere l’intervento di un carro-attrezzi per la rimozione di alcune autovetture", concludono dal Comune.