Soccorso a Fossola, arriva anche la Capitaneria

Cinque Terre - Val di Vara - Nel pomeriggio del 23 luglio intorno alle ore 18 circa la M/V CP 865 della Capitaneria di porto della Spezia è intervenuta con a bordo il personale sanitario del 118 insieme al personale dei Vigili del Fuoco della Spezia per soccorrere una persona traumatizzata a causa di una caduta lungo il crinale della località di Fossola. Il recupero è stato particolarmente delicato a causa dell’infortunio subito dall’avventore ed è stato necessario far intervenire l’elicottero dei Vigili del Fuoco per il recupero ed il successivo trasferimento all’ospedale San Martino di Genova. Le operazioni in sinergia con i Vigili del fuoco sono state coordinate dalla Sala operativa della Capitaneria di porto della Spezia.

Si rammenta di fare sempre attenzione lungo i crinali della costa prendendo sempre visione delle ordinanze locali che disciplinano il transito nelle zone sia a terra che in mare.