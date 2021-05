Cinque Terre - Val di Vara - Divieto di balneazione a Corniglia, in località "Punta del luogo" sino alla marina di Corniglia. Lo ha ufficializzato il sindaco di Vernazza con un'ordinanza in seguito alla rottura della condotta nel tratto fuoriuscente dall'impianto di depurazione della frazione in località "La Marina". L'episodio è stato segnalato ad Acam.