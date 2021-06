Si ferisce a un piede con una motosega, boscaiolo in ospedale

Cinque Terre - Val di Vara - Ha riportato un'ampia ferita ad una caviglia mentre utilizzava una motosega. E' stato ricoverato in codice giallo, all'ospedale Sant'Andrea della Spezia, un uomo di 35 anni che questa mattina mentre lavorava nei boschi di cassana si è ferito mentre stava tagliando delle piante con una motosega. L'intervento risale alle 12.30 circa quando, alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Brugnato, è arrivata la segnalazione. I pompieri si trovavano poco lontano perché stavano facendo assistenza all'elicottero Drago per una neonata che aveva avvertito un malore in autostrada. Arrivati sul posto, dal boscaiolo ferito, hanno tamponato la ferita e in contemporanea è arrivata la Pubblica assistenza di Brugnato. Il giovane è stato stabilizzato e trasportato in ospedale.