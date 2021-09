Sequestrata un’area: sotto c'erano due motocarri

Cinque Terre - Val di Vara - I carabinieri forestali di Borghetto Vara hanno portato a termine un’attività d’indagine volta a contrastare l’attività di gestione illecita di rifiuti. I militari hanno effettuato una perquisizione in profondità con l’ausilio di un escavatore su di un terreno in comune di zignago recentemente oggetto di lavori con movimentazione di terreno. Al termine dell’accertamento è emerso che nell’effettuare dei lavori autorizzati sul terreno di sua proprietà il committente aveva deciso di smaltire anche due carcasse di motocarri modello piaggio “Ape 50” fuori uso che sono state ritrovate interrate a circa un metro e mezzo di profondità. Pertanto l’area è stata posta sotto sequestro penale e sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di illecito smaltimento di rifiuti speciali sia il proprietario del terreno che il responsabile dell’illecito.