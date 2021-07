Ruba una bicicletta in piena notte, la telecamera riprende tutto

Cinque Terre - Val di Vara - I Carabinieri di Riomaggiore hanno identificato e denunciato a piede libero un uomo residente a Massa, resosi responsabile del furto di una bicicletta. Alcuni giorni fa un abitante di Riomaggiore, al mattino, aveva avuto l’amara sorpresa di non trovare più la propria bicicletta, che la sera prima aveva parcheggiato in strada sotto casa, nel borgo delle Cinque Terre, e bloccato con un lucchetto. L’uomo si è così rivolto ai carabinieri che avevano immediatamente avviato le indagini. Fondamentale, ancora una volta, è stato il sistema di videosorveglianza comunale, le cui telecamere hanno riprese un uomo mentre si allontanava con la bici dal luogo dove era stata lasciata dal proprietario; le stesse telecamere, poi, mostravano come, a una certa distanza lo stesso uomo si fosse allontanato a piedi, evidentemente dopo aver nascosto la bicicletta rubata in una zona isolata del borgo, allontanandosi infine a bordo di un taxi.



L’ipotesi è che la sua intenzione fosse quella di tornare nei giorni successivi per recuperare la bicicletta. L’intervento dei militari ha però mandato all’aria il piano: grazie alle immagini e alle successive indagini, l’uomo è stato identificato dai militari, che hanno anche individuato il posto in cui il maltolto era stato nascosto, restituendo così la bici al proprietario, con sua comprensibile gioia. Il responsabile del delitto è stato denunciato alla Procura della Spezia e dovrà ora rispondere di furto aggravato.