Rogo a Montenero, squadre sul posto

Cinque Terre - Val di Vara - Un incendio, il secondo in meno di un giorno, lambisce le alture spezzine. Alle 13.30 dal comando provinciale dei Vigili del fuoco è partita la squadra specializzata specializzata per gli incendi boschivi per raggiungere la zona di Montenero, nel territorio comunale di Riomaggiore.

Le fiamme sono visibili dalla strada, le cause sono da accertare.

Questo incendio si aggiunge a quello divampato nel pomeriggio di ieri nella zona del Persico, alla Spezia, dove i Vigili del fuoco sono arrivati dal sentiero di Campiglia assieme ai volontari dell'antincendio boschivo e in ausilio sono stati raggiunti anche dall'elicottero per completare le opere di spegnimento.

Per quanto riguarda il rogo divampato a Montenero, la situazione è in aggiornamento.