Ripa a senso unico alternato per consentire le attività di chiusura del cantiere

Cinque Terre - Val di Vara - Si avviano a conclusione le opere di manutenzione lungo la Strada Provinciale SP31 in località Ripa.



Nei prossimi giorni, indicativamente tra il 3 ed il 10 settembre, la ditta esecutrice delle opere presso il cantiere stradale attivo in quel tratto di strada ha previsto delle attività di eliminazione delle barriere tipo new jersey ed altre attività di ripulitura che rientrano nella fase finale di messa in sicurezza del sito, propedeutica alla chiusura del cantiere e al termine dei lavori.



Al fine di consentire le attività indicate il competente settore tecnico della Provincia della Spezia ha disposto una regolamentazione straordinaria della circolazione lungo la Strada Provinciale n.31 “Fornola – Bottagna” (La Ripa) tramite l’attivazione di temporanei e brevi limitazioni del traffico con l’istituzione del “senso unico alternato”, regolato da movieri.



I lavori saranno eseguiti in modo da limitare al massimo disagi ai cittadini e prolungare i momenti di temporanea chiusura non oltre l’indispensabile. L’applicazione della circolazione temporanea a senso unico alternato lungo la Strada Provinciale n.31 avrà durata solo nella fase in cui verranno svolte le lavorazioni.



La ditta esecutrice è autorizzata a momentanee sospensioni della circolazione, attuate mediante movieri per il tempo strettamente necessario all’esecuzione di particolari attività con esclusione dei giorni festivi e prefestivi e delle fasce orarie 7.00-9.00 e 16.00-18.30 dei giorni feriali.



Sarà sempre garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.