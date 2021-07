Rifiuti abbandonati a Monterosso, interviente la Polizia Locale

Cinque Terre - Val di Vara - Nelle ultime settimane la Polizia Locale di Monterosso ha svolto un servizio specifico per il controllo del corretto conferimento dei rifiuti. A seguito di diverse segnalazioni di cittadini che evidenziavano irregolarità nel deposito dei rifiuti, l'appostamento degli agenti è stato eseguito in Via Padre Semeria. Durante il periodo di controllo sono state sanzionate due persone, a ciascuna di esse è stata quindi elevata una sanzione di 100 euro per la violazione del regolamento comunale. Le azioni di prevenzione del degrado ambientale e di tutela del decoro pubblico proseguiranno anche nelle prossime settimane con controlli specifici anche in altre zone del paese. Il Comandante della Polizia Locale Luigina Bettoni ha infine dichiarato: "Il controllo dell’applicazione dei regolamenti sta a cuore sia all’amministrazione

che alla Polizia Locale, perché il decoro e l’ordine del paese passa anche da questo. A certe tematiche siamo molto sensibili e anche con sforzi del personale cerchiamo di offrire la maggior tutela. Prendiamo in considerazione le

segnalazioni arrivateci dai cittadini e per questo chiediamo la collaborazione di tutti".