Resta aggrappato alla scogliera, salvato in condizione estreme

Cinque Terre - Val di Vara - È rimasto aggrappato alla scogliera per ore. Terribile avventura per un turista torinese di 28 anni che ieri sera è scivolato nel tratto di costa tra Manarola e Corniglia.

Il giovane ha cominciato a gridare con quanto fiato aveva in corpo. Alla stazione ferroviaria di Corniglia un turista inglese ha sentito le sue urla e ha dato l'allarme chiamando il numero unico delle emergenze. Verso le 21.30 sono scattate le ricerche con la mobilitazione dei Vigili del Fuoco, i carabinieri e la Capitaneria di Porto che ha coordinato le operazioni.

Le ricerche sono durate fino a mezzanotte, quando il 28enne è stato avvistato e tratto in salvo. Era già buio e le ricerche si sono rivelate complesse anche se con l'utilizzo di un faretto e il coordinamento tra le forze ha permesso un epilogo positivo della vicenda.

Quando il giovane è stato trovato era in ipotermia, comunque le sue condizioni sembravano non particolarmente preoccupanti. Il giovane è stato poi verricellato sull'elicottero della Capitaneria, tratto in salvo e accompagnato all'eliporto di Luni. Un soccorso difficilissimo segnato da una forte risacca creata dal mare forza 5, con onde fino a 4 metri ed il forte vento di libeccio che soffiava a 70 chilometri orari, che impediva alla motovedetta di avvicinarsi al costone della parete rocciosa. A rendere il tutto ancora più complicato le scarsissime condizioni di visibilità nell’area.



In una nota della Capitaneria di Porto, che ha messo in campo la motovedetta Sar Cp 865, l'elicottero della Guardia costiera da Luni, si legge: "Grazie alla sinergica collaborazione tra squadre di terra e l’elicottero della Guardia Costiera che dall’alto illuminava la zona con il faro in dotazione, impiegando anche la telecamera ad infrarossi, il disperso veniva individuato aggrappato alla parete rocciosa in una nicchia a strapiombo sul mare tra Corniglia e Manarola; posizione impossibile da raggiungere dai soccorritori sia via terra che via mare. Sull’area, in prossimità del punto di recupero del malcapitato, insisteva infatti anche mare una forte risacca con spruzzi alti diversi metri. Il punto di recupero inoltre, risultava perpendicolare alla parete rocciosa sovrastato da fitta vegetazione, privo di appigli o aree idonee al rilascio a terra dell’aerosoccorritore, con ostacoli molto ravvicinati alle pale dell’elicottero che rendevano l’operazione di recupero delicata".