Ressa e disagi sui treni per le Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Si susseguono le segnalazioni di assembramenti a bordo dei treni regionali che portano turisti e pendolari alle Cinque Terre. Un problema che si vive a bordo dei convogli, dove i passeggeri sono stipati come sardine, ma anche sui binari delle stazioni comprese tra La Spezia e Levanto: a ogni fermata si assiste a folle di decine e decine di persone che imboccano le scale dei sottopassaggi.

"I vagoni sono un incubo per i passeggeri e non sto parlando solo per i turisti. Loro hanno scelto di venire ma chi deve salire in questi luridi, affollati fino all'inverosimile, puzzolenti vagoni ogni giorno per lavoro è costretto suo malgrado a viaggiare appiccicato a persone sudate, quasi sempre senza mascherina", si sfoga un pendolare spezzino che ogni giorno raggiunge Manarola per lavoro.



"Non esistono distanze! Non esistono educazione e rispetto! Non esistono poliziotti, carabinieri, controllori dei treni che facciano qualcosa per evitare tutto questo... Capita che noi pendolari attendiamo anche mezz'ora per poter accedere alle scale per entrare in paese o per uscirne perché non c'è lo spazio fisico per passare! Capita che lasciamo passare i treni perché non c'è lo spazio fisico per entrare - prosegue il lavoratore spezzino - ma i treni viaggiano anche con la gente appiccicata in piedi come è evidente dalle testimonianze che da mesi, pendolari e residenti, inviamo alle autorità. Abbiamo persino visto con i nostri occhi un turista che ha sputato addosso a un signore che gli aveva chiesto di indossare la mascherina e un controllore che in un'altra occasione invece di far rispettare le norme ha tentato di sequestrare un telefono ad una persona che stava filmando l'incresciosa situazione. Non se ne può più!", conclude il pendolare, giunto al limite dell'esasperazione.