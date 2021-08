Residuati bellici in acque framuresi, necessario il brillamento

Cinque Terre - Val di Vara - Il Nucleo Sdai (Servizio difesa antimezzi insidiosi) della Marina Militare interverrà nei prossimi giorni nello specchio acque di Framura per rimuovere e far brillare presunti ordigni bellici rinvenuti dal personale del Gruppo operativo del Comsubin della Spezia. Le operazioni di trasferimento al largo (si veda foto) e successivo brillamento dei residuati si terranno dalle 7.00 alle 13.00 di mercoledì 11 agosto e di giovedì 26 agosto. In occasioni delle due sessioni di intervento, sono vietate, nelle aree interessate dallo stesso, navigazione, sosta, ancoraggio, pesca e qualsivoglia attività marittima, per ovvie ragioni di salvaguardia e tutela, come disposto dall'ordinanza diramata dalla Capitaneria di porto della Spezia.