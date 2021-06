Quel via vai sospetto che "muove" i carabinieri: scatta una denuncia a Monterosso

Perquisita l'abitazione sono venuti fuori hashish e bilancini. In stazione identificate anche persone con precedenti per reati contro il patrimonio: come sempre occhio ai borseggi.

Cinque Terre - Val di Vara - I carabinieri di Monterosso al Mare hanno proceduto d’iniziativa ad una perquisizione domiciliare per la ricerca di droga. I militari, insospettiti per il via vai di gente da quell’appartamento della rinomata località balneare delle Cinque Terre hanno eseguito la perquisizione recuperando 6 grammi di hashish, due bilancini di precisione e un narghilè con rimanenze di hashish. L’uomo, un italiano, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre i carabinieri della maggiore delle Cinque Terre, durante un controllo alla stazione ferroviaria, hanno identificato 15 persone, tre delle quali con vari precedenti per reati contro il patrimonio. Dopo il controllo, i tre giovani hanno ripreso il treno per tornare a Genova, dove sono residenti.