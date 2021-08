Prosegue la bonifica dell'incendio di Framura

Ancora una notte fuori casa in via precauzionale per le tre famiglie evacuate.

Cinque Terre - Val di Vara - Proseguono le operazioni di bonifica del vasto incendio divampato nella notte tra sabato e domenica in una zona boschiva a Framura. Le fiamme sono sotto controllo, nel pomeriggio i due elicotteri antincendio di Regione hanno continuato a volare effettuando lanci di acqua sulla zona colpita dal fuoco per evitare una ripresa del rogo dai fumaioli ancora presenti. Su disposizione del sindaco Andrea Da Passano, per precauzione le tre famiglie evacuate ieri trascorreranno un’altra notte fuori casa, in attesa di ulteriori verifiche a garanzia della loro sicurezza.