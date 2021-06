Ormeggi abusivi dentro l'Area Marina Protetta, i sub fanno piazza pulita

Cinque Terre - Val di Vara - Un fenomeno noto e difficile da estirpare. Il fondale marino viene pulito e pochi mesi dopo gli attracchi abusivi ricompaiono. Così la Guardia Costiera della Spezia è costretta a tornare in azione per far rispettare i divieti legati all'Area Marina Protetta della Cinque Terre. Ieri è intervenuto anche il personale del quinto Nucleo subacqueo per dare un taglio al fenomeno dell'occupazione abusiva di demanio marittimo.

La Capitaneria di Porto spezzina, con l'ufficio locale di Levanto ed il personale subacqueo del corpo, ha appurato la presenza di gavitelli e corpi morti abusivi nel mare della Fossa, all'interno del territorio di Monterosso al Mare. Si tratta di "Zona B", dove l’ormeggio è possibile solo nelle aree predisposte. "Abusiva occupazione di spazio demaniale" è l'ipotesi di reato.

I subacquei della Capitaneria e unità di polizia marittima hanno rimosso i gavitelli e i relativi corpi morti. Con la collaborazione del personale di Sepor allo smaltimento dei materiali rimossi, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Oltre agli aspetti penali e amministrativi, la questione ha carattere ambientale: la rimozione ha consentito di riconsegnare all'ambiente una porzione di habitat di pregio naturalistico e paesaggistico.