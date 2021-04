Operaio cade dal ponteggio di un capannone, ricoverato in codice rosso al San Martino

Cinque Terre - Val di Vara - Incidente sul lavoro a Riccò del Golfo. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Psal di Asl 5, questo pomeriggio alle 16, un operaio di circa 30 anni è caduto da un ponteggio da un'altezza di sei metri all'interno di un capannone in Val Graveglia. L'uomo avrebbe riportato una commozione cerebrale e la frattura di una gamba. Immediato l'intervento dei soccorritori della Croce rossa di Riccò del Golfo.

I parametri vitali dell'uomo erano buoni ma per dinamica è stato necessario il trasporto al San Martino di Genova, in codice rosso. Per questo motivo si è alzato in volo da Albenga Grifo 1.

L'uomo ferito lavora per una ditta proveniente da fuori provincia. Seguiranno una serie di accertamenti per verificare se siano presenti delle irregolarità.