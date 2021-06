Occupano appartamento di proprietà della Maris, denunciati

Cinque Terre - Val di Vara - Ieri mattina la Polizia di Stato è entrata in azione a Brugnato su richiesta della Cooperativa Maris, che ha segnalato la presenza di persone non titolate all'interno di un'abitazione di proprietà della cooperativa. Dopo diversi tentativi di accedere nell’abitazione per effettuare i controlli del caso, gli agenti hanno chiesto l’ausilio dei Vigili del fuoco, che sono riusciti ad aprire la porta d’ingresso, bloccata dall’interno. In casa c'erano due cittadini di nazionalità marocchina di 23 e 27 anni, che alla vista degli operatori di polizia hanno iniziato a dare in escandescenza, danneggiando alcuni interni, urlando e proferendo frasi offensive. I due occupanti, irregolarmente soggiornanti in Italia e con a carico vari precedenti penali e di polizia, sono quindi stati accompagnati in questura. Entrambi, dopo essere stati denunciati in stato di libertà per violazione di domicilio, sono stati posti all’attenzione dell’Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti di specifica competenza.