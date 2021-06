Novantenne cade da una piana, trasporto d'urgenza al San Martino

Cinque Terre - Val di Vara - Si è messo in volo l'elicottero Drago per trasportare d'urgenza all'ospedale S.Martino di Genova un anziano signore di 90 anni, caduto accidentalmente da una piana da un'altezza di circa tre metri. E' accaduto questa mattina in località Serò, nel comune di Zignago in alta Val di Vara. Sono intervenuti sul luogo dell'evento l'automedica Delta 3 con medico e infermiere e ambulanza della Pubblica Assistenza di Zignago. Il paziente ha riportato politrauma e soprattutto un trauma contusivo con ferita lacero-contusa alla volta cranica. Dopo essere stato stabilizzato sul posto dal personale sanitario, il paziente è stato dunque trasferito dal luogo dell'evento con trasporto sanitario protetto al policlinico genovese.