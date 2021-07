Neanche le Cinque Terre immuni dagli abbandoni

Cinque Terre - Val di Vara - Continuano senza sosta le azioni di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti a Monterosso. Dopo le sanzioni elevate nel mese scorso, sono diverse le azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno messe in campo: dagli appostamenti in borghese da parte della Polizia, all’analisi del territorio per individuare le aree dove più spesso avvengono gli abbandoni, fino all’utilizzo delle telecamere per individuare i responsabili degli abbandoni.

Ieri mattina, il sindaco Emanuele Moggia insieme ad alcuni consiglieri, hanno perlustrato il paese rinvenendo alcuni sacchetti abbandonati. Prima della pulizia e rimozione è stato ispezionato il contenuto ed effettuata l’operazione di accertamento degli autori ritrovando all’interno scontrini, riferimenti ed etichette che indirizzavano ai trasgressori. In seguito è stata coinvolta anche la Polizia Locale per fare le opportune verifiche.

"Il territorio comunale è ancora interessato, seppure in forma ridotta, dal fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni specie, nonostante un contesto in cui la sensibilità ai temi dell'ambiente accomuna tutti i cittadini. Sappiamo che la maggioranza dei cittadini condanna e non approva tali comportamenti, per questo motivo i controlli proseguiranno nei prossimi mesi in modo ancor più incisivo, invitiamo per tanto i cittadini a segnalare ogni riferimento o informazione che possa essere utile a contrastare tale trasgressione", la nota dell'amministrazione.