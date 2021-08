Motore in avaria, soccorse sei persone davanti al Ferale

Cinque Terre - Val di Vara - Motore in avaria e chiamata necessaria questa mattina da parte di un diportista con a bordo altre cinque persone. E' accaduto nei pressi dello scoglio Ferale, davanti all'irta costa di Tramonti. L'allarme è arrivato alle 12.30 alla Sala Operativa della Guardia Costiera della Spezia. L’unità oltre ad avere il motore in avaria, stava anche imbarcando acqua. Da Porto Venere è così partito il battello già impegnato in mare nell’ambito dell’attività “mare sicuro”, il quale giungeva dopo pochi minuti in zona iniziando le ricerche. Intanto la sala operativa, constando che il numero di cellulare del segnalante non risultava più raggiungibile, inviava in zona anche l’unità di soccorso CP 865. Intorno alle 12.45 l’unità è stata individuata. Il personale della Guardia Costiera constatate le buone condizioni di salute degli occupanti prestava assistenza fino al vicino approdo di Porto Venere.