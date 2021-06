Mezzo chilo fra hashish e marijuana in casa, arrestato

Cinque Terre - Val di Vara - Gli agenti della Squadra Mobile della Questura spezzina nel pomeriggio di ieri hanno fermato per un controllo, nella zona di Riccò del Golfo, un 55enne spezzino, che viaggiava a bordo della sua auto diretto verso il centro cittadino. Il predetto appariva agli operatori particolarmente agitato e forniva risposte poco chiare sulla sua presenza in zona. Così gli investigatori decidevano pertanto di sottoporre a controllo il veicolo e, successivamente, l’abitazione dell’uomo, all’interno della quale venivano rinvenuti tre sacchetti di marijuana e due di hashish per un peso complessivo di circa mezzo chilo, una bilancia con residui delle predette sostanze nonché la somma di circa seimila euro in contanti, il tutto debitamente sequestrato. A quel punto lo spezzino, senza precedenti penali recenti, ammetteva di svolgere attività di spaccio. Lo stesso veniva pertanto arrestato dagli uomini della Squadra Mobile e condotto in Tribunale in data odierna, dove l’Autorità Giudiziaria, nel giudizio per direttissima, disponeva a carico dell’uomo l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.