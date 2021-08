Masso rischia di finire in spiaggia: bagnanti allontanati

Cinque Terre - Val di Vara - Una situazione di "pericolo immediato" sul sentiero che collega Framura a Deiva Marina ha reso necessario l'allontanamento dei bagnanti dalla spiaggia. A intervenire sono stati i Vigili del fuoco di Brugnato per controllare l'area, dopo l'accertamento e la segnalazione del distaccamento di un masso trattenuto dalla rete. Le operazioni sono partite questa mattina alle 8 sono terminate oggi pomeriggio alle 16.

Vista la situazione di potenziale pericolo sono stati allontanati i bagnanti e interdetta una parte di strada. I Vigili del fuoco hanno adottato una lunga procedura per allentare i tiranti di acciaio delle reti per consentire al materiale franoso di cadere dalla parete in sicurezza. Tolto il masso qualunque pericolo è stato scampato anche se nei prossimi giorni saranno necessari ulteriori interventi per la messa in sicurezza definitiva.