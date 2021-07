Marijuana sul balcone, scatta una denuncia

Cinque Terre - Val di Vara - Piante da un metro e mezzo di marijuana coltivate sul balcone. Ed è così che per un 53enne di Follo è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio. L'intervento è stato condotto dai Carabinieri di Ceparana che ieri si sono recati nell'abitazione dell'uomo denunciato in stato di libertà. L’uomo, 53enne, già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti gli stupefacenti ed altro è stato individuato dopo una breve attività investigativa condotta dai Carabinieri, i quali, nel corso di una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato due piante di marijuana alte circa un metro e mezzo, coltivate sul balcone, oltre a una modica quantità di hascisc ed un bilancino di precisione.