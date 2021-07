Manifestazioni, a Levanto il sindaco impone l’uso della mascherina anche all’aperto

Cinque Terre - Val di Vara - Nella giornata di lunedì 12 luglio, il sindaco di Levanto, Luca Del Bello, ha emesso un’ordinanza che impone alle persone di età maggiore di sei anni l’utilizzo delle mascherine anche in occasione degli eventi che si svolgono all’aperto in tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico sull’intero territorio comunale.

Nel documento, il primo cittadino raccomanda inoltre agli organizzazioni degli eventi di attenersi scrupolosamente al rispetto delle altre misure igienico-sanitarie di prevenzione impartite dalle autorità nazionali e regionali.

Il provvedimento è stato varato per consentire lo svolgimento in maggior sicurezza delle manifestazioni estive, che sono riprese pur con le limitazioni imposte dal rispetto del protocollo anti-Covid ma devono tener conto della situazione epidemiologica attuale, che vede una nuova ripresa dei contagi dovuta soprattutto al carattere particolarmente diffusivo delle varianti del virus.