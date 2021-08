Manarola, Comune contro Enel: "No all'interruzione della corrente in piena stagione turistica"

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Riomaggiore informa di aver chiesto l’intervento del prefetto per far rimandare l’intervento Enel, previsto per martedì 24 agosto, che provocherebbe l’interruzione della corrente elettrica dalle 6.30 alle 11.30 su gran parte del borgo di Manarola.

"Una interruzione di energia elettrica per così tanto tempo, in questa fase della stagione turistica, creerebbe un grave disservizio e un rischio in termini di sicurezza, considerando che la sospensione di energia potrebbe riguardare anche il tunnel che collega il paese con la ferrovia. Gli interventi sulla rete dovrebbero essere programmati in altri momenti della stagione, data l’importanza turistica del nostro territorio a livello nazionale. Non si capisce, infatti, come sia stato possibile non considerare preventivamente il carico della rete, programmando una interruzione di questa portata in piena stagione turistica. Avendo constatato, con con forte rammarico, la mancata considerazione della nostra richiesta di rinvio formulata ad Enel, appena siamo venuti a conoscenza della programmazione dell’intervento, siamo stati costretti a richiedere il supporto della prefettura", informa il sindaco Fabrizia Pecunia.

Il Comune, intende pubblicamente manlevarsi da qualsiasi responsabilità in merito a quanto deciso da parte di Enel.