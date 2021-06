Malore per una neonata in A12, trasportata al Gaslini in elicottero

Cinque Terre - Val di Vara - Un malore improvviso per una neonata, di appena 3 giorni, in autostrada. E' quanto avvenuto questa mattina verso le 12 sulla A12, in prossimità di Brugnato. La piccola era con i familiari che hanno immediatamente avvertito i soccorsi. Da lì a poco è stato fatto alzare in volo l'elicottero dell'elisoccorso della Liguria Drago 412, che ha raggiunto il campo volo di Borghetto, e in assistenza sono partiti anche i Vigili del Fuoco di Brugnato. In breve tempo la piccola è stata portata a bordo all'elicottero per poi raggiungere l'ospedale Gaslini.